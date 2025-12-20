Fietsstraat Helperzoom Noord geopend

De nieuwe fietsstraat. Foto: Lars Faber

De nieuwe fietsstraat aan de Helperzoom Noord is vrijdagmiddag weer in gebruik genomen. De afgelopen twee maanden was de straat tussen de Helper Brink en de Haydnlaan afgesloten vanwege werkzaamheden en moesten fietsers omrijden.

Voor de fietststraat is de weg opnieuw geasfalteerd met een rode deklaag. Aan de Helperzoom zijn ook zo’n 25 lindebomen teruggeplant. Deze kwamen bij het ‘bomenhotel’ vandaan achter de Stainkoeln aan de Winschoterweg.

Met de aanleg van de fietsstraat Helperzoom Noord wil de gemeente het fietsen tussen Groningen en Haren veiliger en comfortabeler maken. Op de fietsstraat zijn auto’s te gast en mag er maximaal 30 kilometer per uur gereden worden.