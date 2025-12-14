Fietsers krijgen ook op laatste ‘hobbel’ doorfietsroute naar Ten Boer voorrang: “Er ligt een plan”

Foto via Google Maps - Streetview

Fietsers op de doorfietsroute van Groningen naar Ten Boer en vice versa zullen ook op de kruising met de Pop Dijkemaweg voorrang krijgen. Vorige week werd de route feestelijk geopend met dit kruispunt als enig hiaat: fietsers hadden daar nog geen voorrang. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer gaat hier nu verandering in brengen.

Broeksma reageerde op vragen van de ChristenUnie. Laurent Dwarshuis, namens deze partij, benadrukte dat de fractie verbaasd was over het ontbreken van voorrang op de Pop Dijkemaweg, omdat dit verwarrend is voor fietsers en de route minder vlot maakt.

“Onze fractie maakt al met plezier gebruik van de fietsroute. Het is veiliger dankzij de nieuwe kruising met de Noorddijkerweg en sneller dankzij de nieuwe brug”, aldus Dwarshuis. De partij vroeg het college of men het eens was dat deze kruising op termijn dezelfde regels moet krijgen.

Wethouder: “Het antwoord is ja, ja en ja”

Wethouder Broeksma beantwoordde de vragen van de ChristenUnie resoluut: “Het antwoord is ja, ja en ja, op alle vragen.”

De wethouder liet weten dat de gemeente al vergevorderd is met de plannen voor dit specifieke knelpunt, het kruispunt Pop Dijkemaweg met de Stadsweg, en dat de aanpassing reeds was aangekondigd in het uitvoeringsplan ‘lopen, fietsen en verkeersveiligheid’.

“We zijn in gesprek geweest met de buurt”, lichtte Broeksma toe. Dat heeft geleid tot een voorkeursvariant. Deze variant wordt nu geraamd en op kosten gezet, waarna de realisatie kan starten.

In de voorkeursvariant wordt uitgegaan van voorrang voor fietsers. Tegelijkertijd krijgt het autoverkeer op deze plek te maken met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, wat de veiligheid ten goede komt.