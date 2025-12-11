Fietsers aangevallen door jongemannen met stokken

Foto: Google Maps

Twee fietsers zijn woensdagavond in de wijk Paddepoel aangevallen door een paar jonge knapen. Dat meldt RTV Noord.

De ene fietser werd aan de Zonnelaan door twee ogenschijnlijk jonge jongens geslagen met een stok of staaf. Het slachtoffer wist te ontkomen.

Hetzelfde overkwam een andere fietser, ditmaal bij het outdoor fitness park in Paddepoel. Hij liep daarbij een blauwe plek op en meldde op een sociaal platform dat hij twijfelde over het doen van aangifte.

De politie bevestigt dat ze een melding heeft binnengekregen van een poging tot beroving door ogenschijnlijk jonge jongens. Er is nog naar de daders gezocht. De politie roept slachtoffers op om aangifte te doen. In geval van mishandeling moet een slachtoffer gelijk met 112 bellen.