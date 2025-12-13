Fietser gewond bij verkeersongeluk Vondellaan

Foto: 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Vondellaan is zaterdagochtend een fietser gewond geraakt. Dat meldt een nieuwsfotograaf van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond de klok van 10.00 uur op de rotonde met de Van Iddekingeweg. Door nog onbekende oorzaak zag de bestuurder van een personenauto een fietser over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg waarbij de fietser ten val kwam. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer ter plaatse kunnen behandelen. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Zowel de fiets als de auto raakten licht beschadigd.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Vanwege het ongeluk was de rotonde deels gestremd om hulpverleners veilig hun werk te kunnen laten doen. Dit zorgde voor flinke verkeershinder. Een verslaggever van OOG vertelt dat er zeker acht agenten op de locatie waren om alles in goede banen te leiden.