Fietser gewond bij aanrijding Rijksweg

Foto: 112groningen

Een fietser is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de kruising van de Rijksweg en de Leeuwenburgstraat. Dat meldt 112groninngen.

De fietser werd ter hoogte van de supermarkt aangereden door een automobilist. Die heeft de fietser vermoedelijk over het hoofd gezien.

Het slachtoffer is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel en voor verder onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. Er is niets bekend over de aard van de verwondingen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.