Feestelijke avond in Euroborg eindigt voor FC Groningen met ruime overwinning

FC Groningen kende zaterdagavond weinig problemen in eigen huis tegen FC Volendam. Op de avond dat de verhuizing van Het Oosterpark naar de Euroborg werd herdacht won de ploeg van trainer Dick Lukkien voor de tweede keer op rij: 3-0.

Het toeval wilde dat FC dezelfde tegenstander trof als twintig jaar geleden tijdens de laatste officiële wedstrijd in het Oosterpark Stadion. Toen, op 22 december 2005, won de FC het bekerduel van de Volendammers met 3-0.

Net als toen had Groningen geen kind aan Volendam, dat na een halfuur spelen op een onfortuinlijke manier met een man minder kwam te staan. Verdediger Mawouna Amevor trok halverwege zijn eigen helft de op snelheid liggende Thom van Bergen naar de grond. Omdat Amevor de laatste verdediger was, kon scheidsrechter Danny Makkelie niets anders dan de Volendammer de rode kaart te tonen.

Door de rode kaart groeven de bezoekers zich diep op eigen helft in, maar de oranje muur werd nog in de eerste helft geslecht. Aanvoerder Stije Resink bedacht zich geen moment toen hij op de rand van de zestien de bal voor zijn voeten kreeg en met een halve volley een streep die de Volendam-doelman te machtig was produceerde.

Tweede helft

In de tweede helft was het spelbeeld eentonig. Groningen domineerde en Volendam wilde de schade beperken. Het duurde tot een kwartier voor het einde tot de score eindelijk verdubbeld werd. Clubtopscorer Brynjolfur Willumsson schoot op aangeven van Van Bergen binnen en gooide de wedstrijd definitief in het slot.

Vlak voor tijd kreeg Groningen een strafschop na hands van een Volendamse verdediger. Resink was net als vorige week tegen Excelsior succesvol vanaf elf meter en maakte zijn tweede van de avond. Zo won FC, net als 20 jaar geleden tijdens de laatste officiële wedstrijd in Het Oosterpark, met 3-0.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Tyrique Mercera, Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman (84’ Wouter Prins); Stije Resink, Tika de Jonge (68’ Tygo Land); Thom van Bergen, Younes Taha (68’ David van der Werff), Jorg Schreuders (84’ Mats Seuntjens); Brynjólfur Willumsson (75’ Oskar Zawada)

Opstelling FC Volendam: Kayne van Oevelen; Deron Payne, Mawouna Amevor, Nick Verschuren, Yannick Leliendal; Nordin Bukala (83’ Silvinho Esajas), Gibson Yah (61’ Alex Plat), Brandley Kuwas (83’ Precious Ugwu); Aurelio Oehlers (31’ Xavier Mbuyamba), Henk Veerman, Ozan Kökcü (61’ Joel Ideho)