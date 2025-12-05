FC Groningen wint op bezoek bij Excelsior voor het eerst sinds eind oktober

FC Groningen heeft voor het eerst sinds 25 oktober weer een wedstrijd gewonnen. Op bezoek bij Excelsior was de ploeg van trainer Dick Lukkien een maatje te groot voor de gastheren (2-0).

Groningen heeft dit seizoen een patent op het bij elkaar spelen van veel kansen en op Woudestein was dat op pakjesavond niet anders. Verdediger Thijmen Blokzijl zorgde na nog geen minuten voetbal voor opluchting door een bal voor de lijn weg te werken, maar daarna was het de beurt aan de bezoekers.

Via Thom van Bergen, Younes Taha en Jorg Schreuders produceerde Groningen in het eerste kwartier drie mogelijkheden tot scoren. Toch liet een doelpunt nog op zich wachten, iets dat de ploeg van Lukkien de afgelopen weken vaker overkomt. Mede door het niet afmaken van de kansen werden er in de laatste vier eredivisieduels slechts twee punten gehaald. De laatste overwinning dateerde van 25 oktober, op bezoek bij Fortuna Sittard (1-2).

Tweede helft

Nadat Groningen in de eerste helft nog een handvol mogelijkheden om zeep hielp, wist het in ieder geval het eigen doel schoon te houden. Na rust ging de FC stug verder met kansen creëren en na iets meer dan een uur spelen was het eindelijk raak. Van Bergen combineerde met Brynjólfur Willumsson, kreeg de bal met een gelukje terug en frommelde hem als een echte spits achter de uitblinkende Kralingse doelman Stijn van Gassel.

Een minuut of tien later moest Excelsior met tien man verder toen middenvelder Stijn Middendorp een harde overtreding maakte op FC-aanvoerder Stije Resink. Het spel ging aanvankelijk door, maar arbiter Martijn Vos gaf even later na het bekijken van de videobeelden resoluut de rode kaart.

In de slotfase ontsnapte Groningen aan de gelijkmaker toen invaller Simon Janssen verwoestend uithaalde en de paal raakte. FC-verdediger Marco Rente zag nog zijn tweede geel toen hij in de ogen van de scheidsrechter teveel tijd nam om bij een wissel het veld te verlaten. Zijn beoogde vervanger, Tyrique Mercera, kon daardoor teleurgesteld weer plaatsnemen in de dugout. Vlak voor tijd kwam hij alsnog, maar dan voor Schreuders.

In de blessuretijd kreeg Groningen na een uitbraak een strafschop toen invaller Nils Eggens werd neergehaald in het zestienmetergebied. Resink bepaalde vanaf de stip de einduitslag.

Door de overwinning stijgt Groningen van de achtste naar de zesde plaats in de eredivisie met 23 punten uit 15 duels. De overige clubs in Nederlands hoogste voetbalcompetitie komen later dit weekeinde in actie.Volgende week komt nummer 15 FC Volendam naar de Euroborg.

Opstelling Excelsior: Stijn van Gassel; Ilias Bronkhorst, Casper Widell, Rick Meissen (46’ Stan Henderikx), Arthur Zagré (76’ Simon Janssen); Stijn Middendorp, Lennard Hartjes (46’ Lewis Schouten); Derensili Sanches Fernandes (81’ Doyoung Yoon), Noah Naujoks, Gyan de Regt; Jerroldino Bergraaf (81’ Szymon Wlodarczyk)

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Marco Rente, Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman (88’ Wouter Prins); Younes Taha (88’ Nils Eggens), Stije Resink, Tika de Jonge (72’ Tygo Land), Jorg Schreuders (90′ Tyrique Mercera); Thom van Bergen, Brynjólfur Willumsson (72’ David van der Werff)