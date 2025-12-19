FC Groningen wil eerste seizoenshelft top afsluiten tegen Go Ahead Eagles

Foto: Arend Jan Wonink

FC Groningen kan zondag in Deventer op volle oorlogssterkte aantreden tegen Go Ahead Eagles.

Het is voor de ploeg van trainer Dick Lukkien de laatste wedstrijd voor de winterstop. FC Groningen is vijfde in de eredivisie met met 26 punten uit 16 wedstrijden. “We hebben het in de eerste seizoenshelft top gedaan, maar willen ook graag top afsluiten”, aldus Lukkien. “We bereiden ons zo optimaal mogelijk voor en daarom gaan we na de training op zaterdagmiddag al richting Deventer”.

Lukkien tekende onlangs voor twee seizoenen bij: ““Daarop heb ik ongelooflijk veel reacties gehad. Het aantal appjes en belletjes dat ik heb gekregen na de bekendmaking was overweldigend. Ik kan geen leukste reactie noemen, dat zijn er te veel en ik wil ook niemand vergeten als je namen gaat noemen. Het heeft me in ieder geval een heel goed en warm gevoel gegeven.”

Na de wedstrijd tegen Go Ahead gaan spelers en staf op kerstreces. Op vrijdag 2 januari start FC Groningen weer met de training.

Go Ahead Eagles – FC Groningen begint zondagmiddag om 14.30 uur en wordt geleid door scheidsrechter Ingmar Oostrom.