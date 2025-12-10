FC Groningen Vrouwen promoveren naar Eerste Divisie door gelijkspel in eigen huis

Foto: Laurens Jove Rodriguez

De FC Groningen Vrouwen promoveren naar de Eerste Divisie. De ploeg van trainer Atty Eelkema speelde woensdagmiddag met 2-2 gelijk tegen Jong Feyenoord onder de ogen van zo’n 750 toeschouwers op de Esserberg.

Op achterstand de kleedkamer in

FC Groningen kwam vroeg op achterstand. In de negende minuut schoot Isa Korteweg-Maris uit een vrije trap de 0-1 binnen voor de Rotterdamse dames. Nog geen minuut later maakte Esmée Stuut gelijk met een schot vanaf zo’n twintig meter.

Daarna ging het spel op en neer. Jong Feyenoord kreeg in de 26e minuut een grote kans via Zuri Janga, die net naast schoot. Vier minuten later maakte dezelfde Janga wel de 1-2, nadat de Groningse keepster een schot niet goed kon tegenhouden. Groningen kreeg via Pascalle Pomper nog een kans op de gelijkmaker, maar haar poging werd gestopt. De ruststand bleef 1-2.

Feyenoord dringt tevergeefs aan na gelijkmaker

Vlak na de pauze raakte verdediger Nina van Dijk zwaar geblesseerd en werd met een brancard van het veld gehaald. In de 62e minuut maakte invaller Sanne van der Velde de 2-2, via de paal.

In de slotfase had Jong Feyenoord meer kansen, maar ook Groningen kreeg nog een grote mogelijkheid toen Renée Huizinga de lat raakte. Groningen drong in de laatste minuten aan met twee corners, maar scoorde niet meer. Ook Jong Feyenoord raakte vlak voor tijd de lat. Een speelster van de Rotterdammers moest in de blessuretijd eveneens met een brancard van het veld.

FC Vrouwen naar Eerste Divisie

Met de 2-2 als eindstand is FC Groningen Vrouwen zeker van promotie naar de Eerste Divisie. Jong Feyenoord kan, met zeven punten achterstand en twee wedstrijden te gaan, de Groningse dames niet meer inhalen.

Met de promotie dringt FC Groningen na slechts één seizoen toe tot op één na de hoogste tree op de ladder van voetbal voor vrouwen in Nederland. De FC-vrouwen speelden een sterk eerste seizoen en verzamelde 26 punten uit de eerste 11 wedstrijden en verloor slechts één van de voorgaande elf duels.

Volgende week zaterdag staat nog één wedstrijd op het programma tegen Jong Excelsior uit Rotterdam.