FC Groningen – Volendam in teken van Stadion Oosterpark

Foto: Kris Roderburg via Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (via Wikimedia Commons)

De wedstrijd tussen FC Groningen en Volendam van aanstaande zaterdag staat vooral in het teken van Stadion Oosterpark.

Het is namelijk twintig jaar geleden dat FC Groningen verhuisde naar de Euroborg, het huidige onderkomen. Zo hebben de supportersgroepen een corteo georganiseerd. Naar verwachting wandelen vierduizend supporters vanuit de Oosterparkwijk naar de Euroborg. De corteo begint om 15.00 uur vanaf de Zaagmuldersweg.

“In het Oosterpark zijn heel wat memorabele wedstrijden gespeeld”, aldus trainer Dick Lukkien. “De spelers hebben een presentatie gehad over wat het Oosterpark voor de club en de supporters betekent. Dat snapte iedereen al wel, maar is nu helemaal duidelijk. Wij willen er morgen voor zorgen dat het een avond wordt voor in de boeken.”

Bij FC Groningen ontbreekt Marco Rente. Hij is niet alleen geschorst, maar ook nog ziek. Ook tweede doelman Hidde Jurjus is er niet bij vanwege een lichte blessure. Dirk Baron zit daarom op de bank.

FC Groningen staat zesde in de eredivisie en Volendam is vijftiende. De wedstrijd tussen FC Groningen en Volendam begint om 18.45 uur onder en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie