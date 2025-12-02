FC Groningen verliest in lege Johan Cruijff Arena van Ajax

FC Groningen heeft dinsdagmiddag met 2-0 verloren op bezoek bij Ajax. Het restant van het gestaakte duel werd zonder publiek verder gespeeld.

Afgelopen zondagavond werd het duel na vijf minuten voetbal definitief gestaakt vanwege het herhaaldelijk afsteken van vuurwerk vanaf de tribunes. Scheidsrechter Bas Nijhuis besloot dat de wedstrijd die avond niet verder kon worden gespeeld en later werd besloten dat het duel dinsdagmiddag om 14:30 uur achter gesloten deuren zou worden uitgespeeld.

Trainer Dick Lukkien kon met dezelfde elf namen aantreden, dus met clubtopscorer Brynjólfur Willumsson in plaats van David van der Werff, terwijl bij Ajax bleek dat Rayane Bounida niet fit genoeg was om te voetballen. De KNVB gaf toestemming aan de thuisclub om een vervanger het veld in te sturen: de Israelische middenvelder Oscar Gloukh.

De twee ploegen gingen op veel vlakken gelijk op tijdens de eerste helft in de muisstille Johan Cruijff Arena, waar slechts de coaching van de 22 spelers te horen was. Via Thom van Bergen kreeg Groningen een uitstekende kans om de score te openen na goed voorbereidend werk van Marvin Peersman. De uitkomende Ajax-doelman Vitezslav Jaros bracht redding.

Waar FC Groningen zich onderscheidde door de beste kansen bij elkaar te voetballen, was het Ajax dat na een klein halfuur via Mika Godts op voorsprong kwam. De vleugelaanvaller was sneller dan verdediger Thijmen Blokzijl en bleef rustig toen hij oog in oog kwam met de ver uitgekomen doelman Etienne Vaessen. Even later kreeg Willumsson de kans de score gelijk te trekken, maar de IJslander oogde wat gehaast bij het afwerken en opnieuw was Jaros een sta-in-de-weg voor de FC.

Tweede helft

Daardoor moest FC met een achterstand de rust in. Met Tygo Land als vervanger voor Tika de Jonge begon Groningen ijzersterk aan het tweede bedrijf en was het via Younes Taha tot tweemaal toe gevaarlijk van afstand. Op het uur kreeg Groningen opnieuw een klap te verwerken toen de jonge verdediger Aaron Bouwman een corner bij de eerste paal binnen werkte en de voorsprong van de Amsterdammers verdubbelde.

In het restant van de wedstrijd kreeg Groningen via pogingen van afstand van Ajax-huurling Dies Janse en invallers Van der Werff en Mats Seuntjens nog meer mogelijkheden, maar de doelman van Ajax bleek een uitstekende dag te hebben.

Door de zesde nederlaag van het seizoen zakt Groningen naar de achtste plaats in de Eredivisie. Aanstaande vrijdagavond wacht een nieuwe uitwedstrijd, op bezoek bij nummer dertien Excelsior Rotterdam.

Opstelling Ajax: Vitezslav Jaros; Youri Regeer, Aaron Bouwman, Youri Baas, Owen Wijndal (70’ Lucas Rosa); Davy Klaassen (79’ Kian Fitz-Jim), Ko Itakura, Kenneth Taylor; Oscar Gloukh (79’ Sean Steur), Wout Weghorst (86’ Kasper Dolberg), Mika Godts (86’ Pharell Nash)

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Marco Rente (71’ Tyrique Mercera), Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman; Stije Resink, Tika de Jonge (46’ Tygo Land); Thom van Bergen (81’ Mats Seuntjens), Younes Taha (70’ David van der Werff), Jorg Schreuders (81’ Niels Eggens); Brynjólfur Willumsson