FC Groningen sluit kalenderjaar af met gelijkspel in Deventer

FC Groningen heeft de laatste wedstrijd van het kalenderjaar 2025 gelijkgespeeld. Op bezoek in Deventer, bij Go Ahead Eagles, sloot de ploeg van trainer Dick Lukkien een goede eerste seizoenshelft af met een 1-1-gelijkspel.

De wedstrijd tussen de nummer vijf en nummer dertien van de ranglijst werd lange tijd getekend door slordig voetbal. De thuisploeg profiteerde daar voor rust het meest van en via Mathis Suray kwamen de Eagles vijf minuten voor de onderbreking op voorsprong. De vleugelspeler kon vrij intikken na een lage voorzet van rechts. Appèl voor hands van doelman Etienne Vaessen was tevergeefs en Groningen moest met een achterstand aan de thee.

Tweede helft

In de tweede helft was er een verbeterd FC Groningen te zien in De Adelaarshorst. Toch kwam de FC het eerste kwartier na rust niet tot goede mogelijkheden. Op het uur kwam de gelijkmaker uit de lucht vallen toen Jorg Schreuders, die in de eerste helft de grootste Groninger kans nog om zeep hielp, op de rand van de zestien ploeggenoot Tika de Jonge vond. De middenvelder schoot de bal met een boogje loepzuiver langs Go Ahead-doelman Jari de Busser. Het was het tweede doelpunt van het seizoen voor De Jonge, die in de uitwedstrijd tegen NAC Breda ook al trefzeker was.

Door de opsteker besloot Lukkien zijn klaarstaande wissel weer terug te halen naar de dug-out. Een trio bestaande uit Tyrique Mercera, Tygo Land en Oskar Zawada kwam een kleine tien minuten later in het veld om voor wat frisse benen te zorgen. Via Younes Taha raakte Groningen even later de paal.

In het restant gingen beide ploegen voor de drie punten, maar ondanks wat uitbraken, kwamen er voor Groningen geen grote mogelijkheden voor de volle buit. Go Ahead kreeg nog wel mogelijkheden om te scoren, maar de Groninger verdediging hield stand.

Door de puntendeling sluit Groningen het jaar af met 27 punten uit 17 wedstrijden. Na de jaarwisseling, op zaterdag 10 januari, hervat Groningen de competitie met een avondwedstrijd in de Euroborg tegen NAC Breda.

Opstelling Go Ahead Eagles: Jari de Busser; Mats Deijl, Calvin Twigt (46’ Yassir Salah Rahmouni), Joris Kramer, Dean James (73’ Aske Adelgaard); Evert Linthorst, Melle Meulensteen (73’ Giovanni van Zwam); Thibo Beaten, Kenzo Goudmijn (64’ Victor Edvardsen), Mathis Suray; Milan Smit

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Marco Rente (69’ Tyrique Mercera), Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman (84’ Wouter Prins); Stije Resink, Tika de Jonge (69’ Tygo Land); Younes Taha, Thom van Bergen (84’ David van der Werff), Jorg Schreuders, Brynjólfur Willumsson (69’ Oskar Zawada)