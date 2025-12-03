FC Groningen keert een week lang terug naar Oosterparkwijk, 20 jaar na vertrek uit oude stadion

Foto: Kris Roderburg via Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (via Wikimedia Commons)

FC Groningen organiseert volgende week meerdere activiteiten in de Oosterparkwijk, omdat het precies twintig jaar geleden is dat de club het oude Stadion Oosterpark voorgoed verliet. Bewoners kunnen herinneringen delen, er zijn ontmoetingen met oud-spelers en er worden trainingen en een supportersquiz gehouden.

FC Groningen speelde op 22 december 2005 zijn laatste wedstrijd in het Oosterpark tegen FC Volendam. Volgende week zaterdag doet de club dat opnieuw, dit keer in Euroborg. Rondom het duel staat de avond volledig in het teken van het afscheid van het Oosterpark, twintig jaar geleden.

Maar de club trekt ook de wijk in waar het van 1935 tot 2005 haar thuiswedstrijden afwerkte. Zondag gaat de club in gesprek met mensen die de Oosterparktijd hebben meegemaakt bij speeltuinvereniging Ons Belang aan de Zaagmuldersweg. Onder anderen Gibril Sankoh, Henk Hagenauw en deelnemers van Walking Football zijn aanwezig.

Bewoners van de wijk kunnen volgende week maandag (bij JOP aan de Klaprooslaan) en dinsdag (bij Van Houten aan de Oliemuldersweg) hun eigen verhalen over het oude stadion opnieuw delen. De verhalen worden verzameld en de mooiste inzendingen krijgen een Stadion Oosterpark-vlag.

Dinsdagavond organiseert FC Groningen een speciale avond onder de naam ‘Weg van het Oosterpark’. Dan praat presentator Evert ten Napel met oud-spelers, medewerkers en bestuurders. Bij de avond mogen alleen aangemelde vijfjaarkaarthouders, sponsors en clubcoryfeeën komen, maar andere supporters kunnen de avond thuis volgen via een livestream vanaf 19.45 uur.

Kinderen uit de wijk kunnen volgende week woensdag om 14.30 uur terecht op het Cruijff Court voor een voetbaltraining van trainers van Stichting FC Groningen in de Maatschappij.

De week wordt afgesloten met een supportersquiz over het Oosterpark op vrijdag 12 december in het Supportershome van Euroborg. Teams bestaan uit vijf personen en iedereen mag meedoen, ook niet-leden van de supportersvereniging. De opbrengst gaat naar Stichting ‘laat ons weer eens samen juichen’, die supporters met een laag inkomen helpt om een seizoenkaart te kunnen betalen.