FC Groningen geeft verdediger Robin Kelder (20) eerste profcontract

Foto via FC Groningen

Robin Kelder heeft woensdag zijn eerste profcontract gekregen bij FC Groningen. De twintigjarige centrale verdediger uit Assen ligt tot de zomer van 2027 vast, met een optie voor een extra jaar.

De verdediger werd in 2005 geboren in Saudi-Arabië en groeide op in Assen. Daar begon hij met voetballen bij ACV. In 2016 stapte hij op elfjarige leeftijd over naar de jeugdopleiding van FC Groningen.

Kelder traint en speelt zijn wedstrijden vooral bij FC Groningen onder-21, maar gaat sinds dit seizoen ook mee met de eerste selectie. Hij zat al regelmatig bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal en speelde mee in enkele oefenduels. Een officieel debuut in het eerste team heeft hij nog niet gemaakt.