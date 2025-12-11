FC Groningen even terug in de Oosterparkwijk

Het is twintig jaar geleden dat FC Groningen afscheid nam van de Oosterparkwijk, maar deze week is de club weer even terug op vertrouwde grond. Met verschillende activiteiten wil FC Groningen de wijk opnieuw in beweging krijgen.

Woensdag begon de club al vroeg met een bezoek aan de Borgmanschool in de Oosterparkwijk. Hier maakten leerlingen kennis met voetbal en de historie van FC Groningen.

Later op de dag verzamelden tientallen kinderen zich op het Cruyff Court voor trainen in de wijk. Onder begeleiding van trainers van FC Groningen in de Maatschappij konden zij gratis een training volgen.