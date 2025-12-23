Resterend programma FC Groningen bekend

Foto via FC Groningen

De KNVB heeft het wedstrijdprogramma voor de tweede seizoenshelft vastgesteld. FC Groningen hervat de competitie zaterdag 10 januari om 21.00 uur thuis tegen NAC Breda. De club sluit de Eredivisie dit seizoen af tegen Heracles in Almelo.

Van de negen resterende thuiswedstrijden worden er vier op een zaterdag gespeeld en wordt er vijf keer op zondag afgetrapt. Op zondag 10 mei speelt FC Groningen voor het laatst in eigen huis tegen N.E.C.

De eerste thuiswedstrijd tegen NAC op 10 januari staat zoals altijd in het teken van een In Memoriam. Daarbij herdenkt FC Groningen supporters, spelers, stafleden en medewerkers van de club die in 2025 overleden.