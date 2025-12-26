Europapark wordt getransformeerd naar hippe, groene woonwijk; moties onderzoek FC afgewezen

De gemeenteraad heeft met een ruime meerderheid ingestemd met de nieuwe Gebiedsvisie Europapark. Hoewel er brede steun is voor de transformatie naar een groene woon-werklocatie, sneuvelden moties van Stadspartij 100% voor Groningen over onderzoek naar de toekomst van het FC Groningen-stadion en de faciliteiten voor supporters op parkeerplaats P4. Een motie om jongerenwoningen in het gebied te realiseren kreeg wel voldoende steun.

De transformatie van het Europapark naar een hippe, groene woonwijk wordt door bijna de hele raad omarmd. Maar achter de schermen van de ‘gebiedsvisie’ woedt een discussie over de ziel van het gebied: de Euroborg. Volgens Niels Hilboesen (Stadspartij 100% voor Groningen) is het stadion de motor van de wijk, maar dreigt die motor door de nieuwe plannen te worden ingebouwd.

Luchtfietsen of anticiperen?

Met een wachtlijst van 6.000 supporters voor de FC pleitte Hilboesen voor een grootschalig onderzoek naar uitbreiding en upgrading van het stadion. “Het is voor de derde keer dat ik dit vraag, maar het is gewoon logisch”, hield hij de raad voor. Hij waarschuwde voor de fouten uit het verleden: “We zijn twintig jaar geleden uit het Oosterpark vertrokken omdat voetbal en wonen elkaar in de weg zaten. Laten we die fout niet herhalen.”

De discussie werd scherp toen Daan Brandenbarg (SP) het onderzoek afdeed als overbodig. “We kunnen hier nu gaan luchtfietsen met zijn allen, maar we weten best wat er moet gebeuren”, aldus de SP’er. Hilboesen: “Luchtfietsen? Het is een oproep tot een gedegen onderzoek naar een object dat van onszelf is. Bepaalde plekken rond het stadion zien er gewoon niet uit. Dan is het toch logisch dat je dat onderzoekt?”

De wc-hokjes van P4

Niet alleen de grote uitbreiding, maar ook de praktische gastvrijheid op parkeerplaats P4 hield de gemoederen bezig. Hilboesen wil daar horeca en fatsoenlijke toiletten voor de supporters. Toen Laurent Dwarshuis (ChristenUnie) de motie “vergaand” noemde omdat er al genoeg gedaan zou zijn aan de entree, reageerde Hilboesen: “Kunt u aangeven wat de gemeente op dit vlak voor de club heeft gedaan? De doorfietsroute is aangepast, maar wat hebben de supporters daar aan?”

Dwarshuis vertelde: “Ze staan nu in ieder geval niet meer op het fietspad.” Een antwoord dat ook bij de VVD op verbazing stuitte. “Is de ChristenUnie het niet met de VVD eens dat we als eigenaar een verantwoordelijkheid hebben voor een goede openbare ruimte?” vroeg Rik Heiner zich af.

“Bewaterd, maar niet door regen”

Ook D66-raadslid Jim Lo-A-Njoe mengde zich in de strijd om de faciliteiten op P4. “Het is jammer dat als de bussen leegstromen, het groen daar wel wordt bewaterd, maar niet met regen.” Daarmee doelde hij op het gebrek aan toiletten, waardoor supporters noodgedwongen hun toevlucht zoeken tot het groen.

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) bleef echter onvermurwbaar. Hij weigerde de moties te steunen en verwees naar de NV Euroborg. “De raad heeft besloten dit soort gesprekken op afstand te organiseren om te voorkomen dat we hier debatten moeten voeren over wc-hokjes”, stelde hij resoluut. Volgens hem moet dit besproken worden tussen de FC en Euroborg NV en horen zulke debatten niet in de raad thuis.

Brede steun voor jongerenwoningen

Overeenstemming was er wel over het realiseren van jongerenwoningen in het gebied. De motie “Europa-pa-park” van Student & Stad kreeg bijna unanieme steun. In het zogenaamde ‘Vief Kwartier’ komen woningen kleiner dan 50 m², specifiek voor jongeren en studenten.

“De woningnood is groot en dit is het moment om dat woningconcept stevig te verankeren”, zei Wieke van Heteren (Student & Stad). De wethouder gaf de motie het ‘oordeel raad’. “Er is creatief ingespeeld op een ontwikkeling namelijk dat we als gemeente kleiner dan 50 vierkante meter willen gaan toestaan op een aantal plekken. Europapark lijkt daar een geschikte plek voor. Omdat het een stationsgebied is, goede bereikbaarheid heeft en hoogwaardige openbare ruimte en veel voorzieningen.”

Stemming

De motie voor het stadiononderzoek werd met 36 tegen 7 stemmen verworpen. De motie voor een gastvrij P4 kreeg meer steun (waaronder CDA en VVD), maar strandde op 16 stemmen voor en 27 tegen. De gebiedsvisie zelf werd unaniem aangenomen.