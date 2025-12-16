ESNS viert 40-jarig bestaan met grootste gratis programma ooit

Foto: Willem Poppes

Eurosonic Noorderslag (ESNS) wordt volgend jaar voor de veertigste keer georganiseerd en dat viert het showcasefestival met het grootste gratis programma ooit.

Bezoekers, die geen kaartje hebben voor het betaalde programma, kunnen genieten van verschillende activiteiten, waaronder muziekoptredens, kunsttentoonstellingen en filmvertoningen. Daarnaast is er dit jaar een Popwalk, een soort auditieve wandeling die luisteraars langs dertig verschillende locaties brengt. Gedurende de wandeling kunnen deelnemers meer leren over veertig jaar aan Europese popgeschiedenis.

Kunst

Eén van de tentoonstellingen is Then and Now. In deze fototentoonstelling zijn 19 verschillende artiesten te zien en hun ontwikkeling van het ESNS-podium tot het grote podium waar ze nu staan. Daarnaast maken studenten van Academie Minerva kunstinstallaties van het ESNS foto- en videomateriaal uit de Groninger Archieven.

Muziek

Als onderdeel van het programma van MEET&AIR treden noordelijke artiesten op. Zij zullen spelen op verschillende locaties in de Stad. Daarnaast vindt weer de classic Platosonic plaats in platenzaak Plato. De artiesten die hier gaan optreden, worden binnenkort bekendgemaakt.

Kijk voor het hele programma op de website van ESNS.