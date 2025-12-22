ESNS publiceert longlist Pop Media Prijs 2025

Foto via ESNS

Eurosonic Noorderslag (ESNS) publiceert vandaag de longlist met genomineerden voor de Pop Media Prijs 2025. Dit is een stimuleringsprijs voor Nederlandse popjournalistiek.

Het publiek kan hiermee stemmen op hun favoriete popjournalist of -medium. De lijst met genomineerden is divers, denk aan pers, boeken, radio, tv, online media, documentaires, film en fotografie.

De voorkeuren van het publiek worden meegenomen door de jury, die een shortlist opstelt. Stemmen kan tot en met 2 januari 2026, via deze link.

De prijs wordt voor de 32e keer uitgereikt tijdens ESNS. De 40e editie van het muziekfestival vindt plaats van 14 tot en met 17 januari 2026.