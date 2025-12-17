Er wordt nog overal gewerkt op het Hoofdstation

We kunnen alweer een tijdje gewoon met de trein vanaf het Hoofdstation reizen. Maar de grote renovatie en vernieuwing van het gebied is nog lang niet afgerond. OOG liep een rondje over de bouwplaats om eens te kijken hoe het ervoor staat.

De fiets-/voetgangerspassage en de fietskelder zijn nog niet af. Ook aan het nieuwe busstation aan de zuidkant en de bijbehorende aan- en afvoerwegen wordt nog druk gebouwd. Deze moeten eind juli gereed zijn, want dan wordt het huidige busstation aan de noordkant opgeheven.

Ook een winkel- en verblijfspleintje, op de plaats van de oude perrons voor treinen richting Leeuwarden en Winsum, is nog niet af. Die moeten halverwege januari klaar zijn.