Eerste ijsdag van deze winter is een feit

Foto: Joris van Tweel

Voor het eerst dit winterseizoen is deze donderdag sprake van een lokale ijsdag, aldus Weeronline.

Op diverse plaatsen bleef de temperatuur de hele dag onder nul. Eelde bleef steken op -0,7 graden. Normaal valt de eerste lokale ijsdag in ons huidige klimaat op 20 december. Daarmee is de eerste lokale ijsdag dit jaar geen bijzonderheid. De vorige keer dat het in ons land lokaal tot een ijsdag kwam was op 13 februari. Vorig jaar werd de eerste lokale ijsdag gemeten op 28 december en het jaar daarvoor al op 30 november.

Maar het kan nog veel extremer: de meest vroege lokale ijsdag werd op 30 oktober 1940 gemeten. Er is nog nooit een winter geweest waarbij het op geen enkel officieel meetpunt tot een ijsdag kwam. Toch kwam de winter van 2019-2020 wel heel dichtbij met alleen in het Limburgse Ell op 21 januari 2020 een ijsdag. .

In ons huidige klimaat komt het gemiddeld tot negen ijsdagen in het noordoosten van het land. Veruit de meeste ijsdagen in het winterhalfjaar vielen tachtig jaar geleden. Van november 1946 tot en met maart 1947 bleef de temperatuur in Eelde op maar liefst 61 dagen het hele etmaal onder nul.