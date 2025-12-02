Eerste editie Wintergoud Hoogkerk smaakt naar meer: “Heeft gezorgd voor verbinding”

Foto: Rieks Oijnhausen

In Hoogkerk wordt met grote tevredenheid teruggekeken op de eerste editie van ‘Wintergoud’. Volgens Chandra Schreinemachers van de organisatie was het evenement niet alleen een feestelijke afsluiting van het jubileumjaar van de wijkraad, maar bracht het ook de gemeenschap dichter bij elkaar. Vanwege het succes is het de bedoeling om volgend jaar een vervolg aan het evenement te geven.

“We zijn ontzettend tevreden en positief hoe het afgelopen weekend is verlopen”, vertelt Schreinemachers. “We hebben hele positieve geluiden ontvangen, vanuit de bezoekers, maar ook de wethouder, Eelco Eikenaar (SP), die het feest vrijdag kwam openen, was enthousiast. Je ziet tijdens zo’n weekend ook direct verbeterpunten. Dat je denkt: de kraampjes hadden misschien net een beetje anders gepositioneerd kunnen worden, want dan was het nog gezelliger geweest. In ons hoofd waren we dus al een beetje bezig met de volgende editie.”

Het evenement vond plaats in de historische haven van het dorp als afsluiting van het vijftigjarig bestaan van de wijkraad. Eerder dit jaar werd al stilgestaan bij het jubileum met een feest op 13 januari en een ‘Zomergoud’-evenement tijdens Nationale Burendag. “Wintergoud kwam op ons pad toen we bezig waren met de voorbereidingen: we hebben aansluiting gezocht omdat wat wij doen heel goed in hun programmering past.”

Het programma van Wintergoud bood voor elk wat wils: er waren historische schepen, een wintermarkt, foodtrucks, ambachtelijke producten en diverse kinderactiviteiten. Het geheel werd sfeervol aangekleed met dans en muziek.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Bezoekersaantal

Schreinemachers benadrukt de grote maatschappelijke winst van Wintergoud. “Bedrijven, ondernemers en instellingen zijn samen gaan werken om iets moois neer te zetten, geholpen door al die vrijwilligers. Als je mij vraagt of dit het dorp dichterbij elkaar heeft gebracht: ja. Je trekt samen op, je maakt verbinding en je probeert er het maximale uit te halen.”

Hoewel exacte bezoekerscijfers onbekend zijn, schat de organisatie het aantal op een kleine duizend. Dit is gebaseerd op de verkoop van de lustrum-scheurkalender, die de geschiedenis van Hoogkerk met humor en leuke weetjes toont. “We hebben er ruim tweehonderd van verkocht en we houden de formule aan dat één op de vier bezoekers een kalender gekocht heeft”, licht Schreinemachers toe.

Blik op de toekomst

“Wie aan Hoogkerk denkt, denkt aan de suikerfabriek. Laten we eerlijk zijn, zonder de suikerfabriek was Hoogkerk niet geweest wat het nu is. Maar dat geldt ook voor de kartonfabriek en al die andere ondernemers die in het dorp hun beste beentje voorzetten. Dat hebben we afgelopen weekend laten zien waarbij iedereen zich kon presenteren”, aldus Schreinemachers. Ze stelt dat het evenement van toegevoegde waarde is voor de omgeving, een waarde die in de komende jaren alleen maar versterkt zal worden met de realisatie van de nieuwe woonwijk Suikerzijde en het nieuwe treinstation. “Waar Groningen eindigt, begint Hoogkerk.”

Ondertussen wordt er al nagedacht over de volgende editie. De komende periode staat in het teken van de evaluatie. “Wat kunnen we leren om het nog beter en mooier te maken, zodat we nog meer mensen aan kunnen trekken? Daarnaast is al een beetje duidelijk geworden dat we wellicht ook moeten inzetten op iets oudere tieners. Bij deze editie was de kinderwijkraad al erg betrokken, maar hier valt wellicht nog meer uit te halen. Daar willen we mee aan de slag gaan.”