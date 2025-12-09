Hij gaat er komen: Een standbeeld voor GVAV en FC Groningen-icoon Piet Fransen

In 2015 overleed hij, maar nu lijkt het te gaan gebeuren. Een standbeeld voor wijlen Piet Fransen. Vaak Mister GVAV en soms Mister FC Groningen genoemd. Initiatiefnemer van het idee is naamgenoot Piet van Dijken. “Ik ben hartstikke blij, misschien wel een beetje té enthousiast. Maar dit project zit zó lang in mijn hoofd. Dat het nu echt vorm krijgt, betekent ontzettend veel.”

“Ton. Op een dag hoop ik naast je te komen staan”. Het zijn de woorden van Fransen tijdens de onthulling van het standbeeld van zijn overleden vriend Tonny van Leeuwen in 2014. Ruim elf jaar na die onthulling lijkt het er dan eindelijk van te komen: Fransen in het brons naast zijn kameraad Tonny.”

Oorsprong van het idee

Volgens Van Dijken begon het allemaal met een persoonlijk verhaal dat hij online deelde. “Ik schreef een stuk, kreeg daar zo veel reacties op en dacht: nu moet ik doorgaan.” Dat bleek het startschot voor een stroomversnelling. Wethouders Inge Jongman en Rik van Niejenhuis reageerden enthousiast, net als directeur Frank van Mosselveld van FC Groningen. Ook de supportersvereniging sprong snel aan boord.

“Toen dacht ik: we gaan het gewoon doen.

Groot project, grote kosten

Het beeld moet worden gemaakt door een professionele beeldhouwer en krijgt een plek tussen de standbeelden van Martin Koeman en Tonny van Leeuwen bij het stadion. De kosten zijn niet mis: het project komt volgens Van Dijken uit rond de €50.000. Dat bedrag moet volledig worden opgehaald via sponsoring, crowdfunding, bijdragen van de gemeente en ondersteuning vanuit FC Groningen. Van Dijken is daar open over: “Zonder geld geen beeld. Maar ik ben niet bang dat het niet lukt. Elke vorm van publiciteit helpt.”

Waarom een beeld voor Piet Fransen?

Van Dijken is duidelijk: als er iemand een standbeeld verdient, is het Fransen. “Hij was een complete middenvelder. Technisch, creatief, een volksjongen. Hij kon het publiek vermaken, maar ook het verschil maken op het veld.”

Fransen speelde voor Velocitas, werd groot bij GVAV en later FC Groningen, en had zelfs een korte periode bij Feyenoord. “Als hij daar was gebleven, had hij misschien wel veertig of vijftig interlands gespeeld”, denkt Van Dijken.

Voor de oudere generatie supporters is Fransen nog altijd een legende. “Mensen kwamen speciaal voor hem naar het stadion. Zijn naam had landelijke uitstraling, maar hij bleef een echte Grunninger.”

Hoe nu verder?

Er moet nog veel gebeuren. Het geld is er nog niet en de realisatie kan lang duren. “Het kan zomaar 2027 worden”, zegt Van Dijken nuchter. “Een beeld maken kost enorm veel tijd. Maar ik noem geen datum meer. Ik sta nu weer met beide voeten op de grond.”

Desondanks is Van Dijken vastbesloten. “Het komt goed. Dit beeld moet er komen. Voor Piet, voor de club, voor de stad.”