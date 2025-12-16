EdanZ verhuist tijdelijk naar Damsterdiep na vertrek uit De Hoogte

Foto: Google Maps - Streetview

EdanZ heeft een nieuw tijdelijk onderkomen gevonden aan het Damsterdiep, nadat de stichting het oude pand aan de Van Oldenbarneveltlaan tegen wil en dank moest verlaten. Dat moest van de gemeente, omdat het oude schoolgebouw meer wijkgerichte functies moet gaan krijgen.

Edanz neemt haar intrek in een oude timmerfabriek aan het Damsterdiep om door te kunnen met het aanbieden van yogalessen, dansavonden en workshops. Het nieuwe pand wordt momenteel opgeknapt door vrijwilligers en gaat naar verwachting in februari officieel open. Edanz heeft de eerste activiteiten in het nieuwe pand deze maand al op de agenda staan. De nieuwe locatie aan het Damsterdiep is tijdelijk, omdat het gebouw uiteindelijk moet wijken voor de bouw van de nieuwe wijk Stadshavens.

De gemeente, de eigenaar van het voormalige schoolgebouw aan de Van Oldenbarneveltlaan, wil het oude pand waar Edanz in zat al lange tijd ombouwen tot een plek voor alle bewoners van De Hoogte. Onder meer het buurtteam, WIJ en mogelijk de politie moeten een plek krijgen in het pand.

Sinds de gemeente haar plannen twee jaar geleden bekendmaakte, zijn meerdere andere huurders al gestopt of hebben zich verplaatst. Maar Edanz wilde niet afstappen van haar plek in het pand als hoofdhuurder. Eerdere gesprekken over samenwerking met Edanz hebben geen concrete resultaten opgeleverd. De gemeente wilde eigenlijk begin vorig jaar al beginnen met de ombouw van het pand naar een ontmoetingsplek voor de wijk, met functies van het buurtteam, zoals Werk & Participatie en WIJ. Dat ging niet door, omdat Edanz nog een huurcontract had tot het einde van dit jaar. Dat werd in augustus definitief niet verlengd.