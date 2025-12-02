Economische promotie Groningen keert terug onder nieuwe strategische paraplu

Foto: Marketing Groningen

De gemeente en provincie Groningen zetten een stap in de regionale promotie. De nieuwe organisatie ‘Groningen & Partners’ wordt het centrale platform voor vrijetijd, gastvrijheid en economische positionering. De meerjarige basisfinanciering voor de nieuwe stichting is vastgesteld op ruim 2,47 miljoen euro in het eerste jaar.

De colleges van B&W en Gedeputeerde Staten hebben de gemeenteraad door middel van een brief geïnformeerd over de doorontwikkeling van de marketingstructuur. Dit volgt op politieke vragen die vorig jaar werden ingediend nadat Marketing Groningen de promotie van werken, studeren en ondernemen had afgebouwd. De fracties van D66, PvdA en Student & Stad spraken toen hun zorgen uit en vroegen het college om opheldering. De wethouder stelt met dit voorstel de structurele verankering van de economische profilering veilig.

Eén robuuste organisatie voor Stad en Ommeland

Uit de brief blijkt dat de nieuwe aanpak al een tijd wordt voorbereid. In 2024 zijn de activiteiten gesplitst: de Stichting Marketing Groningen (SMG) richtte zich op vrije tijd, terwijl een tijdelijke organisatie, Groningen Merkpartners (GMP), de economische profilering op zich nam. De wethouder noemt de campagnes die sindsdien opgestart zijn, zoals tijdens Wintergoud, ‘voorproefjes’ van de nieuwe aanpak.

Deze tijdelijke scheiding wordt nu omgebouwd tot één robuuste organisatie: Stichting Groningen & Partners. Deze stichting zal functioneren als een Destination Management Organisatie om de aantrekkelijkheid van Groningen om te wonen, leven, ondernemen en recreëren te laten zien. Haar kerntaken omvatten het merkbeheer en de doorontwikkeling van het Verhaal van Groningen, het leveren van structurele bijdragen aan regionale transitieopgaven zoals Nij Begun, en het versterken van de slagkracht in merkmanagement, (internationale) profilering, onderzoek en PR. Door deze focus wil men versnippering tegengaan door op termijn samenwerking te zoeken met onder meer Groningen Conventions en andere partners. Bovendien staat duurzame samenwerking tussen overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties centraal in haar opdracht.

Financieel

Om de stabiliteit van de nieuwe organisatie te garanderen, wordt er gekozen voor een meerjarige, vaste basisfinanciering. Deze wordt gedragen door vier partijen. De totale basisfinanciering voor Groningen & Partners bedraagt in 2026 ruim 2,47 miljoen euro. De verwachting is dat dit bedrag jaarlijks stijgt door indexatie. Nu de plannen zijn gepresenteerd, vraagt het college de gemeenteraad om uiterlijk voor 1 februari 2026 de wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het voorgenomen besluit tot deelname aan de nieuwe stichting. De overheden benadrukken dat het doel is om het verhaal van Groningen “nog beter, consistenter en toekomstbestendiger” te vertellen.