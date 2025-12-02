DSI-team ingezet bij politieactie in afgesloten Gelkingestraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Gelkingestraat in Groningen is dinsdagavond twee uur lang volledig afgesloten geweest vanwege een politie-inzet waarbij een DSI-team (Dienst Speciale Interventies) is ingezet.

De straat was ter hoogte van de kruising met de Carolieweg en bij de Grote Markt met afzetlinten afgesloten. Volgens nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl stonden er bij beide afzettingen veel nieuwsgierige mensen. “Handhavers en agenten houden het verkeer tegen. Mensen vragen zich af wat er aan de hand is, maar krijgen van de agenten geen informatie”, vertelt Ten Cate.

De fotograaf zag dat in de straat verschillende leden van een DSI-team actief waren en merkt op dat agenten zware vesten droegen. Een DSI-team is een gespecialiseerde eenheid die alleen wordt ingezet bij de meest risicovolle situaties, zoals terreurdreiging of het aanhouden van vuurwapengevaarlijke verdachten.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat agenten in de Gelkingestraat bezig zijn met een actie. Het incident staat echter niet op de ‘persalarmeringslijst’, wat betekent dat de politie er op dit moment geen actieve woordvoering over zal voeren.

Rond 21.00 uur werd de afzetting opgeheven. Of er ook personen zijn aangehouden is onbekend.