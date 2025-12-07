Drukte bij kerstbomenasiel: “De belangstelling hiervoor neemt toe”

Foto: Suzan de Grijs

Sinterklaas is vertrokken en dat betekent dat we ons op kunnen maken voor Kerstmis. Bij Tuinindestad aan de Tarralaan op Westpark gaat dat niet onopgemerkt voorbij. Volgens Frans Kerver was het zaterdag erg druk in het ‘kerstbomenasiel’.

Frans, wat is het kerstbomenasiel?

“Het is zonde dat er elk jaar kerstbomen worden gekocht, die na twee of drie weken in huis gestaan te hebben daarna in de versnipperaar belanden. Daarom bieden wij de mogelijkheid om je kerstboom bij ons te laten overzomeren. Uiteraard is dit alleen mogelijk voor bomen met kluit. Hoe werkt het dan? Na de kerstdagen, straks vanaf 6 januari, kun je de boom bij ons terugbrengen. Wij plaatsen dan de kerstboom weer in de grond en zorgen er goed voor. Vervolgens kun je begin december de boom weer komen ophalen.”

Gisteren was het de eerste dag dat dit weer mogelijk was. Was het druk?

“Het was flink druk, haha. Het was de hele dag hard werken. Gisteravond waren we ook flink moe. Bij Tuinindestad hebben we zo’n vijfhonderd bomen staan. Daarvan zijn er op de eerste dag honderd bomen opgehaald. Gelukkig hoefden we het aanleveren van de bomen niet alleen te doen. We kregen hulp van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Dat was super leuk en gezellig. Tegen de mensen die de bomen kwamen halen, zeiden we ook, praat gewoon met ze. Het was een hele waardevolle dag voor hun taalontwikkeling.”

Hoe werkt het ophalen van zo’n boom? Want het lijkt me nogal lastig om je boom in dat hele grote bos aan kerstbomen weer terug te vinden…

“Elke boom heeft een nummer dat correspondeert met een nummer dat jezelf hebt. Je meldt je bij ons, en vervolgens loopt één van de vrijwilligers met je mee om je boom uit te graven. Het leuke daaraan is dus dat je met kerst dezelfde boom als vorig jaar hebt staan. Daar hoort wel een komma bij. Mensen die in januari hun boom hebben ingebracht, hebben uiterlijk tot zondag 14 december de tijd om hun boom op te halen. Gebeurt dat niet, dan worden ze vrijgegeven aan nieuwe klanten.”

Kun je daarmee stellen dat er veel behoefte aan is?

“Die behoefte is erg groot. Al een jaar of vijf zitten we aan de limiet van wat we kunnen hebben. We hebben namelijk beperkte ruimte. We kunnen niet onbeperkt bomen planten. Eerder heb ik al eens gezegd: eigenlijk heb je in de drie noordelijke provincies een stuk of tien van zulke locaties nodig. Want we zien dat de vraag en de belangstelling er voor is. En gelukkig neemt het aanbod ook toe. Maar als je bedenkt dat er deze weken zo’n 2,5 tot 3 miljoen kerstbomen verkocht worden. Dan verschijnt daarvan maar een heel klein deel daarna in de asiellocaties.”

Ook vandaag zijn jullie geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Verwacht je veel drukte?

“Ik vermoed van wel. Gezellig gaat het sowieso worden, want we zien een mooie wisselwerking tussen de mensen die hun boom komen ophalen en onze vrijwilligers. Nieuw dit jaar is dat we een winkeltje hebben. Hier verkopen we lokaal verbouwde, biologische producten, zoals chocolade met honing van de imker, en groenten van De Blije Bodem van onze buurman Bas. Het is een ontmoetingsplek geworden, waar we ook lokale maaltijden aanbieden. Vandaag komt Katrien bij ons langs met huisgemaakte speculaas, bonbons en warme pompoensoep. Dat draagt bij aan de gezellige sfeer.”

Over drie weekjes vieren we het kerstfeest. Als ik je goed begrijp dan is de boom daarna niet direct weer bij jullie welkom?

“Nee, dat klopt. Begin januari vindt bij ons de Carnivale plaats. Daarna, vanaf 6 januari, kunnen we bomen terugebracht worden. Daar hebben mensen dan anderhalve week de tijd voor.”

