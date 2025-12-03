DRIEFZAND -HET DUT NIKS

Deze keer een andere single dan dat je gewend bent van Driefzand. Rustig en ingetogen. En dat komt omdat het een heel persoonlijk liedje is, aldus Jan Peter Smit.

De tekst die ik geschreven heb, is een tekst die ik ‘uitspreek’ tegen mijn overleden vader. Hij is in 2015 al overleden, maar omdat het op 28 november 2025 100 jaar geleden is dat hij geboren is, hebben wij besloten om op die datum de single uit te brengen. Mijn vader heeft een bewogen leven achter de rug.

Over die traumatische periodes heeft mijn vader nooit gesproken. En hij leek emotieloos. Dat was in ons gezin best lastig. En dat is een litteken dat we allemaal (nog steeds) met ons meedragen. In HET DUT NIKS zing ik dat ik mijn vader begrijp en vergeef.

