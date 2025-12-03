Drie Groningse dames naar WK Floorball in Tsjechië

Het heeft tien jaar moeten duren, maar dit jaar zijn ze terug op het hoogste internationale niveau: het Nederlands Dames Team Floorball. Extra bijzonder: drie van de geselecteerde speelsters komen uit Groningen: Rebecca Krauts, Ellen Hartsema en Marissa Meijer. Normaal gesproken actief bij UC Face Off, maar volgende week schitteren ze in het oranje-tenue op het WK in Tsjechië.

Voor de drie was het nieuws van hun selectie een grote verrassing en een prachtig moment. “Het was hartstikke leuk en spannend toen ik hoorde dat ik erbij zat,” vertelt Rebecca Krauts. “Dat we met z’n drieën uit Groningen komen, maakt het extra bijzonder.” Tijdens hun maandelijkse training met het Nederlands team ontdekken krijgen de dames te horen dat ze geselecteerd zijn. “Het is een hele eer. Wij hebben allemaal hard gewerkt en dit is echt een droom die uitkomt”, vertelt Meijer.

Floorball is een snelle, fysieke indoor sport, een soort combinatie van ijshockey en hockey, met sticks en een bal. Vooral in Finland en Noorwegen is de sport groot, en in Nederland nu nog vooral een schoolsport. De Nederlandse dames gaan het in de groepsfase opnemen tegen Australië, Japan en Noorwegen. Om door te komen naar de play-offs moeten de dames bij de eerste twee eindigen in de groep.

De drie speelsters vormen een hecht trio. “We kennen elkaar al jaren en spelen ook samen in onze clubteams”, zegt Ellen. “Dat geeft ons een voordeel op het veld, we weten precies hoe de ander speelt.” Marissa vult aan: “Eerder werden Rebecca en ik wel eens het gouden duo genoemd, en met z’n drieën zijn we goed op elkaar ingespeeld. Dat helpt zeker tijdens zo’n groot toernooi.”

Het WK begint op 6 december en loopt tot en met 14 december. Over hun kansen zegt Marissa: “We weten dat de topteams als Zweden en Finland ontzettend sterk zijn, maar we gaan er vol voor. We willen onszelf laten zien en zo hoog mogelijk eindigen.”