Douwe van der Bijl, boegbeeld van literair Groningen, op 72-jarige leeftijd overleden

Douwe van der Bijl - Foto: David Vroom voor Centrum Groninger Taal en Cultuur

Douwe van der Bijl is maandagnacht op 72-jarige leeftijd overleden. Van der Bijl was jarenlang een bekende en actieve kracht in het literaire leven van de stad.

Van der Bijl was al langere tijd ziek. Vorige week namen vrienden en bekenden afscheid van hem in woonzorglocatie De Brink, waar hij werd verpleegd. Zaterdag wordt Van der Bijl gecremeerd.

Van der Bijl was geboren en getogen in Workum en woonde sinds begin jaren ’70 in Groningen, waar hij zijn opleiding volgde tot bibliothecaris. Zijn betrokkenheid bij de Groningse cultuur groeide tijdens zijn werk bij de Openbare Bibliotheek in Groningen. Daar beheerde hij de afdeling Groningana, die zich richt op boeken en materiaal over Groningen.

Naast zijn werk als bibliothecaris stond Van der Bijl bekend als een groot kenner van poëzie. Hij zette zich in voor meerdere culturele organisaties. Zo was hij voorzitter van stichting Straatpoëzie Groningen en adviseur van stichting Stolpersteine Groningen. Ook maakte hij deel uit van jury’s voor literaire prijzen en schrijfwedstrijden. Daarnaast organiseerde Van der Bijl literaire wandelingen door Groningen.

‘Zeer geanimeerde en welbespraakt’

Begin deze eeuw was Van der Bijl daarom ook regelmatig te horen op OOG Radio, zoals bij de talkshow OOG Forum. Verslaggever Ecco van Oosterhout herinnert zich Van der Bijl als een gepassioneerd spreker.

“Douwe kwam vertellen over nieuwe tentoonstellingen die in de bibliotheek te zien waren en over literatuur in het algemeen. Hij was een zeer geanimeerde en welbespraakte man. Douwe was ook een ontzettende liefhebber van een gedicht van Willem Wilmink. Dat gedicht vond Douwe zo mooi, hij raakte er helemaal van in vervoering”.

Van der Bijl kwam ook bij andere OOG Radio programma’s langs om te vertellen over activiteiten die in de bibliotheek werden georganiseerd. Onder meer bij Gert van Akkeren. “Toen ik afgelopen week hoorde dat hij ongeneeslijk ziek was heb ik hem nog een bericht gestuurd. Ik kreeg als reactie dat hij altijd graag bij OOG langs kwam”.