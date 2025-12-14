DOT staat niet toevallig in het Ebbingekwartier: “Verplaatsing zou de historische samenhang verbreken”

Foto: Koos Boertjens - noordinbeeld.nl

De toekomst van DOT in het Ebbingekwartier is onzeker. Komende woensdag worden er in de gemeenteraad twee moties besproken waarbij de één als insteek heeft dat er onderzoek gedaan moet worden en de tweede gaat over het behoud van het iconische gebouw op de huidige plek.

In de afgelopen maanden is er al veel gezegd en geschreven over het gebouw. Maar het historische element is tot nu toe onderbelicht gebleven. Een groep buurtbewoners, die ook de petitie voor het behoud van DOT hebben opgezet, hebben de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de locatie. Daarbij hebben ze gesproken met de architect van DOT, maar zijn ook de archieven ingedoken. “Op deze plek heeft vroeger ook een bol gestaan”, vertellen ze. “Een gasbol. Het was een volledig rond object dat op een aantal poten stond. Jarenlang bepaalde het het straatbeeld aan de Bloemsingel.”

Aardgas

In de bol werd onder hoge druk gas opgeslagen. De bol werd gebouwd in de jaren zestig en heeft ongeveer vijf jaar dienst gedaan voor het doel waar het voor was gebouwd. Nog voor de exploitatie van de gasbel bij Slochteren werd er in Groningen al aardgas gestookt. Dit werd aangevoerd vanuit Ten Boer. Omdat alle apparaten toen nog waren ingesteld op het aloude stadsgas, dat een veel lagere verbrandingswaarde had, werd het aardgas aan de Bloemsingel omgezet.

Deze omzetting moest stootsgewijs met flinke hoeveelheden tegelijk gebeuren. Maar dit soort ‘stoten’ kon de bescheiden aanvoerleiding vanuit Ten Boer niet verwerken. Daarom werd er in de stad een buffer opgebouwd die geleidelijk volliep en stootsgewijs gas kon afstaan aan de omzettingsinstallatie. De bol had een inhoud van 2.400 kubieke meter. Na de volledige invoering van het aardgas in de midden jaren zestig bleef de bol nog een tijd in dienst om onder andere reservecapaciteit te bieden voor het Academisch Ziekenhuis, dat zich in die tijd niet veilig voelde met slechts één toevoerleiding. Nadat er een tweede aanvoerleiding werd aangelegd, werd de bol overbodig. Er is nog een persoon geweest die onderzocht heeft of er van de bol een woning gemaakt kon worden, maar dat bleek een dure grap te zijn. In de jaren tachtig maakten snijbranders een einde aan het opvallende object.

Historisch

Bij de opening van DOT in 2014, verscheen er opnieuw een bol op het stuk grond. “DOT staat hier niet toevallig”, vertellen de buurtbewoners. “Het volgt een lijn van stedelijke identiteit, geschiedenis en ruimtelijke logica. De plek is een landmark-locatie. Als er voor gekozen wordt om het gebouw te verplaatsen, dan verbreek je de historische en functionele samenhang. De architect heeft eerder al inzichtelijk gemaakt waarom DOT alleen op deze plek tot zijn recht komt, en de historische feiten onderstrepen dat nog eens: dit gebied heeft altijd een bijzondere functie gehad. Een ronde structuur hoort hier. Een stadsicoon hoort hier. DOT hoort hier.”

De petitie voor het behoud van DOT is inmiddels ruim 8.300 keer ondertekend. “Begin januari willen we graag in gesprek met het UMCG en de RUG. Beide instellingen spelen een grote rol in de toekomst van het gebied, en hun visie op de rol van DOT in het geheel is cruciaal. Wij denken dat DOT, juist door haar huidige plek, bij kan dragen aan de verbinding tussen wetenschap, stad, cultuur en leefkwaliteit. En met de gemeenteraadsverkiezingen van maart in het vooruitzicht is dit ook het moment voor partijen om te laten zien waar ze voor staan: kies je voor een Groningen dat zijn iconen behoudt, zijn geschiedenis respecteert, en een plek biedt waar jong, oud, onderzoek, natuur en gezond leven samenkomen?”