Doorfietsroute Groningen – Ten Boer geopend

Foto: Rieks Oijnhausen

Wethouder Philip Broeksma en gedeputeerde Erik Jan Bennema hebben donderdag samen het laatste deel van de Doorfietsroute Groningen – Ten Boer en de vernieuwde Noorddijkerweg geopend.

De Noorddijkerweg heeft een dorps en landelijk karakter. De weg wordt intensief gebruikt door een mix aan bewoners, recreatieve wandelaars, skaters, hardlopers en gemotoriseerd verkeer. Bovendien is het een belangrijke toegangspoort tot het natuurgebied Kardinge.

De doorfietsroute is ook veiliger geworden, dankzij vier nieuwe wegversmallingen en drie kruispunten waar fietsers voortaan voorrang hebben.