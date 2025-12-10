Donar wint van Fyllingen Lions in ENBL

Donar-speler Evan Taylor (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft woensdagavond de thuiswedstrijd in de European North Basketball League tegen Fyllingen Lions gewonnen. Het werd tegen de ploeg uit Noorwegen, die nog geen wedstrijd had gewonnen in de ENBL, 88-80.

De gasten hadden kansen om de wedstrijd te winnen, mede omdat Donar-speler Kjeld Zuidema geblesseerd is, maar hun maximale voorsprong was 6 punten bij 3-9. Aan het eind van het eerste kwart was het 18-15, bij rust 42-40. Ook na het derde kwart was het verschil klein: 66-63. In de slotfase van het laatste kwart trok Donar de wedstrijd, die bepaald niet denderend was, definitief naar zich toe.

Topscorers bij Donar waren Dane Erikstrup en Evan Taylor met beiden 19 punten. Malik Miller had een ‘double-double’ met 12 punten en 14 rebounds. Austin Luke en Carlton Linguard Jr. waren beiden ook goed voor 12 punten. Bij Fyllingen Lions was Joshua Keyes topscorer met 23 punten.

Donar speelt komende vrijdagavond de wedstrijd in de achtste finale van de Basketball Cup in Utrecht tegen UBALL. Komende zondagmiddag is er een thuiswedstrijd in de BNXT League tegen koploper Windrose Giants Antwerp.