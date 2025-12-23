Donar wint in slotfase van Heroes Den Bosch

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft dinsdagavond in de laatste wedstrijd van het jaar een 87-88 uitoverwinning geboekt op Heroes Den Bosch. De zege kwam in de slotfase tot stand.

Beide ploegen waren zeer gewaagd aan elkaar. Na een eerste tussenstand van 20-22 na de eerste 10 minuten was het 42-45 halverwege de wedstrijd.

Na rust dreigde het echter mis te gaan voor Donar door een 13-0 run voor de thuisploeg na 42-48. Het verschil was zelfs even 10 punten bij de stand 67-57. Vervolgens herpakten de Groningers zich, waarbij opviel dat alleen Austin Luke, Dane Erikstrup en Damian Forrest in dit kwart tot scoren kwamen. Aan het eind van het derde kwart was de achterstand nog 5 punten: 70-65.

Al vrij snel in het laatste kwart kwam Donar weer op voorsprong door een driepunter van Austin Luke (70-72), waarna een spannende slotfase volgde. Bij 84-88 en met twee vrije worpen voor Damian Forrest leek de wedstrijd beslist, maar Forrest miste beide vrije worpen. Na een snelle driepunter van Heroes Den Bosch zorgde Donar-speler Tim Hoeve voor balverlies, waardoor de thuisploeg nog een aanval had met nog 11 seconden op de klok. Heroes-speler Keevan Veinot miste een driepunter, zodat Donar alsnog de wedstrijd won.

Absolute uitblinker bij Donar was Austin Luke met 23 punten (waarvan 15 uit driepunters) en maar liefst 15 assists. Topscorer was Dane Erikstrup met 24 punten. Damian Forrest kwam tot 18 punten en Evan Taylor was goed voor 12 punten. Bij Heroes Den Bosch was Arunas Mikalauskas topscorer met 22 punten.

De eerstvolgende wedstrijd voor Donar is op zondagmiddag 4 januari. Dan speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau in Leeuwarden tegen LWD Basket in de kwartfinale van de Basketball Cup.