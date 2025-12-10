Donar verhuurt Gido Nanninga voor rest van het seizoen

Foto: Pieter Slembrouck voor Donar

Donar verhuurt de twintigjarige jeugdinternational Gido Nanninga tot het einde van het seizoen aan PrismaWorx BAL uit Weert. Nanninga verwacht dat hij daar meer speeltijd krijgt op het hoogste niveau.

Nanninga werd in augustus aan de hoofdmacht van Donar toegevoegd, nadat hij vorig jaar een belangrijke speler was in het U19-team dat landskampioen werd. In de hoofdmacht had Nanninga weinig zicht op minuten in het eerste team. Zijn plek binnen de selectie wordt ingevuld door een speler uit de eigen jeugd.

Bij BAL volgt Nanninga Lucas Bonfils op. De center maakt aanstaande zaterdag zijn debuut tegen Rotterdam City Basketball. Volgens BAL-coach Radenko Varagic brengt Nanninga veel energie en leergierigheid mee: “Dit is voor hem een mooie kans om minuten te maken op BNXT-niveau en voor ons een waardevolle versterking voor de rest van het seizoen.”