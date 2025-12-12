Donar naar kwartfinale beker na winst op UBALL

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft de kwartfinale van de Basketball Cup bereikt. De Groninger basketballers wonnen vrijdagavond in de achtste finale in Utrecht van UBALL, dat uitkomt in de promotiedivisie. Het werd 68-107.

Bij Donar speelde Kjeld Zuidema wederom niet mee vanwege een blessure, en ook Dane Erikstrup deed niet mee. Daardoor was er veel speeltijd voor jeugdspelers Joost Kobus en Lasse Cnubben. Donar had ook zonder de afwezigen weinig moeite met UBALL. Het eerste kwart eindigde bij 13-28, bij rust was het 33-55. Na drie kwarten was de stand 54-80.

In de kwartfinale speelt Donar in Leeuwarden tegen LWD Basket.