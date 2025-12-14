Donar komt tekort tegen koploper Antwerpen

Donar-speler Evan Taylor (rechts) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zondagmiddag in eigen huis verloren van koploper Windrose Giants Antwerp. Het werd in een met 3200 toeschouwers goedgevuld Martiniplaza 74-94.

Coach Jason Dourisseau van Donar kon niet beschikken over de geblesseerde spelers Kjeld Zuidema en Dane Erikstrup. Dat gegeven maakte de kans op een overwinning wel erg klein. Toch begon de thuisploeg heel behoorlijk. Halverwege het eerste kwart was er zelfs nog een voorsprong van 13-12. Daarna begon het beter te draaien bij de Belgen, die in dit kwart 8 driepunters raak schoten. Het kwart eindigde bij 20-31. Bij rust was het verschil nog wat groter geworden: 35-53.

Opvallend in de wedstrijd was het lage aantal geraakte vrije worpen bij Donar. Slechts 10 van de 22 genomen vrije worpen waren raak. De achterstand schommelde na rust steeds tussen de 13 en 20 punten. Aan het eind van het derde kwart was de stand 56-74, en aan het eind van het vierde kwart werd het verschil toch nog weer eens 20 punten.

Topscorers bij Donar waren Evan Taylor met 24 punten, Damian Forrest met 16 punten (+ 11 rebounds), Austin Luke met 12 punten (+13 assists) en Carlton Linguard Jr. met 10 punten. Bij Windrose Giants Antwerp waren Vincent Kesteloot en Rasheed Bello topscorers met beiden 17 punten.

Donar is gezakte naar de tiende plek in de BNXT League en heeft 12 punten uit 11 wedstrijden. Dinsdag speelt de ploeg in eigen huis weer een wedstrijd in de European North Basketball League; dit keer tegen KK Alkar Sinj uit Kroatië.