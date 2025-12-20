Donar kan het Mechelen niet lastig maken

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Het is Donar zaterdagavond in Mechelen niet gelukt om te winnen van Kangoeroes Basket Mechelen, de nummer 3 van de ranglijst. Het werd, met een van een blessure herstelde Dane Erikstrup, 93-84.

Alleen in de openingsfase stonden de Groninger basketballers even voor, maar na 2-9 volgde een 13-0 run. Hierna bleven de Belgen steeds een voorsprong houden. Het eerste kwart eindigde bij 24-18, bij rust was de stand 44-42.

Uiteindelijk deed een slecht derde kwart Donar de das om. Een 27-15 kwartuitslag zorgde voor de tussenstand 71-58 aan het eind van het kwart. In het laatste kwart vergrootte de thuisploeg de score eerst tot maximaal 19 punten, maar daarna kwam Donar dichterbij, al werd het niet spannend meer.

Topscorers bij Donar waren Austin Luke met 18 punten en Evan Taylor en Dane Erikstrup met beiden 17 punten. Bij Kangoeroes Basket Mechelen was Joshua Heath topscorer met 17 punten.

Komende dinsdag speelt Donar de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar. De ploeg van coach Jason Dourisseau speelt dan een uitwedstrijd tegen Heroes Den Bosch.