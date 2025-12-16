Donar in aantrekkelijke wedstrijd langs KK Alkar Sinj

Donar-speler Malik Miller (rechts) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft dinsdagavond goede zaken gedaan in de European North Basketball League. De Groninger basketballers wonnen in een aantrekkelijke wedstrijd met 90-71 van KK Alkar Sinj uit Kroatië.

De Kroaten werden gesteund door tientallen meegereisde supporters, terwijl ook het thuispubliek zich niet onbetuigd liet. Na een gelijkopgaand eerste kwart, dat eindigde bij 19-20, liep Donar in het tweede kwart uit. Bij rust was het 43-34.

In het derde kwart waren de Groningers, nog steeds zonder de geblesseerde spelers Dane Erikstrup en Kjeld Zuidema, duidelijk beter dan de Kroaten, waardoor aan het eind van het derde kwart de stand 69-47 op het scorebord stond. De maximale voorsprong van 25 punten werd bereikt bij 76-51, waarna de tegenstanders nog iets terugkwamen. In het laatste kwart waren er ook serieuze speelminuten voor de pas 17-jarige Joost Kobus, en een minuut voor tijd mocht ook de 18-jarige Lasse Cnubben in het veld komen.

Topscorers bij Donar waren Tim Hoeve met 19 punten, Evan Taylor met 18 punten, Damian Forrest met 16 punten en Carlton Linguard Jr. met 13 punten. Bij KK Alkar Sinj was Boma Jurela topscorer met 21 punten.

Komende zaterdag speelt Donar een uitwedstrijd tegen Kangoeroes Basket Mechelen.