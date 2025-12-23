Donar financieel gezond, maar na twee ‘hersteljaren’ zit de broekriem nog steeds strak

Foto via Donar

Donar Groningen is, na twee hersteljaren, dit jaar bezig aan een financieel gezond seizoen. Dat liet de basketbalclub eerder deze maand weten aan fans, partners en andere geïnteresseerden tijdens een bijeenkomst. Maar ruimte voor extra spelers is er nog niet, want de club kampt nog steeds met gestegen kosten en een dalend aantal seizoenkaarthouders.

Afgelopen seizoen kwam Donar Groningen nog zo’n 130.000 euro tekort in de exploitatie. Dat is minder dan het jaar ervoor, toen de club nog ruim een half miljoen in de rode cijfers stond door de ‘naweeen’ van het faillisement van de Groningse basketbalclub.

Dit seizoen is het aantal seizoenkaarthouders met ongeveer twintig gedaald. Daarnaast zijn er ‘diverse eenmalige kosten genomen’ en zijn contracten beëindigd om de club structureel financieel gezond te maken, stelt Donar in een verslag op de website. Wel ligt Donar dit jaar zo’n 50.000 euro voor op de begroting. Maar sponsoren houden voor het seizoen 2026-2027 wordt een ‘uitdaging’, stelt de clubleiding. Ook wil de club de bezetting op de businesstribune omhoog krikken.

Volgens Donar is er nu geen plek voor extra spelers in de selectie, mede door gestegen kosten. Alleen bij langdurige blessures komen sponsoren met extra bijdragen om voor versterking te zorgen. Daarom wil Donar de aanwas uit eigen jeugd versterken, onder meer door een onder-16 en op termijn zelfs een onder-14 team te beginnen in een eigen ‘Academy’.

Ook kijkt Donar met smart op de komst van de nieuwe Topsporthal bij het verbouwde Kardinge. Donar Groningen zet in op plek voor vierduizend toeschouwers. Als de gemeente de 240 miljoen euro voor het nieuwe Kardinge bij elkaar heeft, verwacht Donar dat de nieuwe plek voor de club tussen 2030 en 2032 klaar is.