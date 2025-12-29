Donar begint jubileumjaar met speciaal tenue: terug naar rood-wit-groen

Foto via Donar

Donar Groningen viert zijn 75-jarig jubileum pas op 8 maart volgend jaar, tijdens thuiswedstrijd tegen Union Mons-Hainaut. Maar de club brengt deze maandag alvast een voorproefje met de presentatie van een speciaal jublileumtenue.

Het ontwerp van het speciale tenue is gebaseerd op de shirts en shorts uit de beginjaren van de club, die in 1951 opgericht als onderdeel van de Groninger Studenten Sport Vereniging.

In het tenue is een subtiel watermerk verwerkt met een historische actiefoto uit de tijd dat Donar nog in T-shirts speelde. Over het hele tenue zijn de karakteristieke cirkels uit het oude clublogo zichtbaar, met op de voorkant van het shirt de naam ‘Donar Groningen’ in het oorspronkelijke lettertype. De kleuren rood, wit en groen verwijzen tevens naar de vlag van de stad Groningen.

De shirts zijn nog niet beschikbaar voor fans, maar wel alvast te bestellen in de fanshop. Dat kan tot en met maandag 19 januari. De bestelling is dan op 8 maart af te halen. Dan viert Donar het jubileum echt met allerlei activiteiten, rond het duel tegen Union Mons-Hainaut.