Doelman Etienne Vaessen definitief vrijgesproken van rode kaart

Foto: FC Groningen

Doelman Etienne Vaessen van FC Groningen krijgt definitief geen schorsing aan zijn broek voor de rode kaart die hij op 30 oktober opliep.

Vaessen kreeg rood in het bekerduel tegen Sparta, nadat hij buiten het strafschopgebied hands had gemaakt. Hij werd de dag erop vrijgesproken door de tuchtcommissie. De onafhankelijke commissie van beroep betaald voetbal laat de vrijspraak in stand. Tegen de vrijspraak had de onafhankelijke aanklager bezwaar ingediend. Volgens de tuchtcommissie kon met onvoldoende zekerheid worden vastgesteld dat er sprake was van het ontnemen van een duidelijke scoringskans.

Naar het oordeel van de commissie van beroep heeft Vaessen wel strafbaar hands gemaakt, maar is niet bewezen dat de tegenstander hierdoor een duidelijke scoringskans werd ontnomen. Van belang was in dit geval de richting en snelheid van de bal en de positie van de spelers op het veld.