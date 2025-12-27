Dodelijk slachtoffer aanrijding bij Emmen kwam uit gemeente Groningen

Foto: Rick ten Cate

De bestuurder die vrijdagmiddag om het leven kwam bij een verkeersongeval op de N34 bij Emmen is een 67-jarige inwoner van de gemeente Groningen. Dat heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.

Het ongeval gebeurde vrijdag rond 16.30 uur, tussen de afslag N381 en Emmen-Noord. De bestuurder uit Groningen is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. De twee inzittenden van de andere personenauto werden met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De N34 is vanwege de aanrijding en het onderzoek naar de oorzaak geruime tijd afgesloten geweest.