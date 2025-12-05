DJ Coco Coquelicot aangevallen op Ebbingebrug na avondje draaien

Coco Coquelicot - Foto via Hit the North

Cora Ziengs, beter bekend als DJ Coco Coquelicot in Stad, draait komende zaterdag niet op de voorlopig laatste editie van het mede door haar zelf georganiseerde evenement PAUW! in Vera. De dj zit thuis, nadat ze woensdagavond werd aangevallen op de Ebbingebrug.

Ziengs liep afgelopen woensdagavond over de Ebbingebrug, toen ze uit het niets werd aangevallen door een onbekende man. Ziengs wist de politie te bellen, die haar aantrof na het incident. Agenten brachten Ziengs naar huis.

Door de klap van de man liep Ziengs een lichte hersenschudding op, aldus stadsblog Sikkom. De man zou Ziengs hebben nageroepen op straat, op een steeds dwingender manier. Toen Ziengs de telefoon pakte en de politie driegde te bellen, deelde de man een harde klap uit tegen het hoofd van de dj uit Stad.

De politie laat weten de zaak in onderzoek te hebben, maar dat er nog niemand is aangehouden voor de aanval. Op Instagram stelt poppodium VERA dat Ziengs, vanwege het incident, komende zaterdag niet aanwezig is bij de laatste editie van PAUW!, een feest wat mede door Ziengs werd opgezet.

“We zijn diep geschokt door het zinloze geweld dat Cora (Coco Coquelicot) afgelopen woensdagavond is aangedaan”, schrijft VERA op Instagram. “Dit werpt een donkere schaduw over de allerlaatste editie van PAUW! aanstaande zaterdag. Vanaf het begin heeft Cora zich met hart en ziel ingezet om van PAUW! een inclusieve en veilige avond uit te maken. We wensen Cora een spoedig herstel. En aan jullie allemaal: let goed op elkaar wanneer je zaterdag na het feest weer naar huis gaat.”