Dit wordt het nieuwe Holland Casino langs de A7 (bij de buren)

Impressie via Team 4 Architecten

De ontwerpen voor het nieuwe Holland Casino in Groningen zijn afgerond. Het casino op bedrijventerrein Ter Borch, langs de A7, moet volgens planning in 2028 open gaan.

Het Groningse architectenbureau Team 4 maakte het definitieve ontwerp. Het interieurconcept is gemaakt door JCJ Architects uit Las Vegas en wordt door Team 4 uitgewerkt.

Het nieuwe casino krijgt een oppervlakte van 4.660 vierkante meter. Volgens Team 4 zijn de vormen van het nieuwe gebouw gebaseerd op het rietlandschap van de Onlanden.

Impressies via Team 4 Architecten

Holland Casino maakte in september 2023 bekend dat het geen nieuwe permanente vestiging opent in de gemeente Groningen, maar net ‘over de grens’ verhuist naar Businesspark Ter Borch langs de A7 in de gemeente Tynaarlo. Holland Casino zit nu nog in een tijdelijke gebouw aan het Sontplein, nadat haar vaste vestiging aan het Kattendiep in 2017 afbrandde.

Het vertrek van Holland Casino uit de gemeente leidde tot teleurstelling en flinke kritiek, zowel richting het Stadhuis als vanuit het Stadhuis naar Tynaarlo. Vanuit de oppositie in de raad kreeg het college verwijten over het trage handelen over een nieuwe plek voor het casino, waardoor het casino Groningen ‘uit handen glipte’. Het college zelf vond dat het juist Tynaarlo was dat afspraken schond over de samenwerking op het bedrijventerrein door, zonder overleg, toestemming te verlenen voor de komst van Holland Casino.