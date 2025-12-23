Directeur De Huismeesters overnacht zelf in pilotwoning Remonstrants Gasthuis

Een ander gasthuis in de Stad (foto: Ecco van Oosterhout)

In het Remonstrants Gasthuis, gelegen aan de Noorderbinnensingel in de Stad, worden momenteel 23 monumentale woningen verbeterd. Om zelf te ervaren hoe het is om in zo’n pand te wonen, sliep Jeriça Hartholt, directeur-bestuurder van buurtcooperatie De Huismeesters, een aantal nachten in de pilotwoning.

Sociale woningbouw

Het Remonstrants Gasthuis werd in 1890 gesticht als gasthuis voor leden van de Remonstrantse Gemeente. Vanaf de jaren tachtig was het gasthuis niet meer alleen voor leden van deze liberaal-protestantse geloofsgemeenschap, maar werd het ook opengesteld voor sociale woningopbouw.

Gedurende de jaren zijn de woningen verouderd. Daarom is De Huismeesters begonnen met renoveren. In één woning, de pilotwoning, worden de werkzaamheden getest, voordat aan de andere woningen wordt gewerkt.

Helpt bij het maken van keuzes

Hartholt probeerde de woning uit met haar twee dochters: “Voor mij was het belangrijk om zelf te ervaren hoe het is om hier te verblijven. Hoe werkt de ventilatie? Wordt het snel warm? Is de nieuwe badkamer prettig? Door het zelf te ervaren, begrijp ik beter wat bewoners straks merken. Dat helpt ons om goede keuzes te maken.”

Op de website van De Huismeesters is te lezen dat de directeur-bestuurder twee goede nachten heeft gehad en zij is niet de enige. “Mijn dochters vonden het er ook heel fijn”, vertelt ze. “Het blijft een monument, maar dan met het comfort van nu. Het voelt bijzonder om samen te werken aan het behoud van zo’n mooie plek.”