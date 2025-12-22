Dinsdag waterkoud: ‘voelt alsof het een paar graden vriest’

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De tijd van korte broeken is ook voor de echte bikkels binnenkort voorbij. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er winterweer op komst. Het dieptepunt wordt verwacht op de vroege ochtend van eerste kerstdag: dan kan het kwik vier graden onder nul duiken.

“Dinsdag blijft het droog en is het bewolkt. Daarbij is het waterkoud bij 3 graden en door de matige tot vrij krachtige wint uit het oosten tot noordoosten voelt het aan alsof het een paar graden vriest.

Woensdag wordt het opnieuw 3 graden. Er is bewolking maar af en toe kan het ook wat opklaren, vooral in de avond en nacht. Dan gaat het ook vriezen, Kerstochtend ligt het kwik rond zonsopkomst op ongeveer -4 graden.

Tijdens de Kerstdagen is het schraal winterweer. Er is veel ruimte voor de zon. Overdag schommelt de temperatuur rond het vriespunt en in de nachten vriest het 4 of 5 graden. Er waait beide dagen een koude oostenwind waardoor het gevoelsmatig kouder aan zal voelen dan de werkelijke temperatuur.

Drukt de vorst na de Kerstdagen door? Meer daarover is te lezen op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 8:t50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow.”