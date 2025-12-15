Dinsdag kans op regen en zonneschijn

Foto: Sebastiaan Scheffer

Met een bewolkte, grijze maandag achter de rug, gaat Groningen zonneschijn tegemoet. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kunnen de paraplu en zonnebril dinsdag allebei van pas komen.

“Dinsdag zijn er wolkenvelden en schijnt er nu en dan een waterig zonnetje. Later in de middag neemt de kans op een buitje toe. Het wordt 10 graden bij een zwakke of matige zuidelijke wind, windkracht 2 tot 3.

Woensdag is het bewolkt en droog. De maximumtemperatuur schommelt bij een zwakke of matige zuidelijke wind rond de 9 graden.

Donderdag neemt der zuidenwind toe tot vrij krachtig. Er is veel bewolking en lokaal valt een licht buitje. Met 11 graden is het zacht voor de tijd van het jaar.

Tijdens het weekend en ook de aanloop naar de Kerst kouder? Krijgen we lichte vorst tijdens de Kerstdagen? Lees het op de weerpagina of luister naar het weerpraatje tijdens de OOG/Ochtendshow om 8:50 uur.”