Dinsdag kans op natte sneeuw, jaarwisseling lijkt droog te verlopen

Foto: Joris van Tweel

Groningen heeft een aantal mistige dagen achter de rug en het ziet er niet naar uit dat de zon binnenkort tevoorschijn komt. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het de komende dagen bewolkt en ook met oud & nieuw is het niet helder. Wel blijft het waarschijnlijk droog.

“Dinsdag is er opnieuw veel bewolking maar het kan wat vaker opklaren. In de avond volgt wat lichte regen en misschien ook een vlokje natte sneeuw. Het wordt 6 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht minima tijdens een opklaring dalend tot dichtbij het vriespunt en ook dan kans op lokale gladheid.

Woensdag, op oudejaarsdag, trekken er wolkenvelden over, waardoor vooral in de ochtend lokaal een buitje uit kan vallen. Verder kan het nu en dan even opklaren en wordt het 7 graden. De wind uit het westen tot noordwesten is matig, windkracht 3 tot 4. Tijdens de jaarwisseling is het bewolkt en overwegend droog bij een graad of 4.

Nieuwjaarsdag vallen er enkele buien met gaandeweg kans op een vlok natte sneeuw. Het wordt 4 graden bij een forse westenwind, windkracht 4 tot 5.

Gaan er vanaf vrijdag sneeuwbuien vallen en wordt het kouder? Lees het op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 8:50 tijdens de OOG/Ochtendshow.”