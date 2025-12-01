Dinsdag bewolkt en droog, later in de week koudere temperaturen en zon

Foto: Joris van Tweel. Noorddijk.

Maandag werd Groningen verrast door een gure, harde wind, die menig bezoeker rond Forum Groningen deed wegwaaien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat de Metropool van het Noorden gemoedelijkere dagen tegemoet, waarbij de wind wat gaat liggen.

“Dinsdag is er veel bewolking al kan het in de middag wat opklaren. Het blijft droog en het wordt 9 of 10 graden. Er waait een zwakke of matige wind uit het zuiden, windkracht 2 tot 3. In de nacht koelt het af naar 2 of 3 graden.

Woensdag blijft het droog en is er veel bewolking. Pas in de namiddag kan het wat opklaren. Het wordt 7 graden en in de nacht kan wat regen vallen.

Donderdag is er meer ruimte voor de zon en ook dan blijft het droog. Bij een matige zuidoostenwind wordt het 7 graden.

Benieuwd naar het weer voor komend weekend? Kijk op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 8:50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow.”